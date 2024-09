TOP5 svarīgākie vitamīni imunitātes stiprināšanai rudenī

Cilvēka organisms nespēj ražot un uzglabāt C vitamīnu, tāpēc ir svarīgi to ikdienā uzņemt pietiekamās devās.

Daļēji šo devu cilvēks var uzņemt ar pārtiku, uzturā lietojot citrusaugļus, dzērvenes, kivi, un dārzeņus, piemēram, brokoļus, skābētus kāpostus. Visvairāk C vitamīna satur upenes, kivi, paprika, spināti, puķkāposti un arī kartupeļi. Dienā pietiek ar 50 gramiem upeņu, lai tiktu nodrošināta pietiekama C vitamīna dienas deva!

"Tomēr gada aukstajā periodā ar uzturu ne vienmēr iespējams uzņemt nepieciešamo C vitamīna daudzumu, tāpēc ieteicams to uzņemt papildus, lietojot uztura bagātinātājus. Sievietēm dienā būtu jāuzņem 75 mg, vīriešiem – 90 mg. Pie pirmajiem saaukstēšanās simptomiem sevišķi noderīga ir C vitamīna trieciendeva – īslaicīgi vīrusu infekciju gadījumos C vitamīna dienas devu var palielināt pat līdz 1000 mg dienā," skaidro Ivanda Krastiņa.