Vai Tavs dzīvesveids palielina dzemdes kakla vēža risku?

Dzemdes kakla vēzis lielākoties attīstās sievietēm vecumā no 40 līdz 50 gadiem, tomēr dažos gadījumos tas ir sastopams arī jaunākām vai vecākām sievietēm. Latvijā saslimstība un mirstība no tā joprojām ir viena no augstākajām Eiropā. Par laimi, to iespējams atklāt vēl labdabīgā priekšvēža stadijā un veiksmīgi ārstēt, nenonākot līdz skaudrajai diagnozei. Kas ietekmē šīs slimības veidošanos, un vai varam sevi pasargāt? Populārākos riska faktorus skaidro ginekoloģe un Latvijas Kolposkopijas biedrības valdes locekle Dr. Kristīne Pčolkina.