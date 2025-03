1.aprīlis – Sarkanā deguna diena. Dr.Klauns aicina atbalstīt medicīnas klaunādi

"Dažādām atbalsta formām ir savi simboli: kāds valkā rozā lentītes, lai pievērstu uzmanību krūts vēža problēmai, kāds novembrī noskuj ūsas, izrādot solidaritāti ar vīriešiem, kuri cīnās ar prostatas vēzi. Mēs palīdzam bērniem slimnīcās pārvarēt smagus pārdzīvojumus un sāpes caur smiekliem, siltumu un emocionālu atbalstu. Mūsu simbols – sarkanais deguns. Mēs nelūdzam doties ar to uz ielas, bet aicinām: uzlieciet to, nofotografējieties, ievietojiet attēlu sociālajos tīklos ar #smaidsradasmaidu. Mēs ne tikai smejamies. Mēs runājam par svarīgo: par sāpēm, par bērniem, par to, ka slimnīcā nepieciešama ne tikai medicīna, bet arī emocionālais atbalsts un terapija, – saka organizācijas Dr. Klauns vadītāja Marianna Milovska.