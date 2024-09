Noskaties Iepirkumu komisijas kļūdas dēļ Rīgas domei jāatmaksā 62 tūkstoši eiro ERAF projektā; atbildīgos meklē kūtri

Klātesošo deputātu interesi šis temats acīmredzami neizraisīja, un arī sēdes vadītājs Ķirsis plašāku skaidrojumu no savas puses nesniedza.

“Paldies par ziņojumu. Kolēģi, ir jautājumi? Jautājumus neredzu. Debatēs arī neviens nav pieteicies. Balsosim! Paldies par ziņojumu,” tas bija viss, ko pēc RDA ziņojuma uzklausīšanas pauda Ķirsis. Par nobalsoja deviņi komitejas deputāti – izņemot Agnesi Loginu no “Progresīvajiem”,

visi bija no RD valdošās koalīcijas.

RD mājaslapā izpētot par sēdes darba kārtības punktu pieejamos dokumentus, “de facto” noskaidroja, ka CFLA finanšu korekciju piemēroja, jo konstatēja: līguma izpildītāja dalībnieka SIA “Corporate Systems” patiesā labuma guvējam Aigaram Cerusam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā bija nodokļu parādi, kas pārsniedza 150 eiro. Cerusam bija vairāk nekā 1600 eiro liels nekustamā īpašuma nodokļa parāds Rīgas pašvaldībai. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, viņa firma no iepirkuma konkursa bija jāizslēdz.

Tomēr iepirkuma komisija to neizdarīja, jo kļūdaini interpretēja Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā atrodamu skaidrojumu. Komisija uzskatīja: ja patiesā labuma guvējs nav saimnieciskās darbības veicējs, tad tam nodokļu parādu pārbaude nav veicama. Tomēr tas attiecas tikai uz VID administrētajiem nodokļiem, savukārt nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldība, līdz ar to komisijai bija jākonstatē Cerusa nodokļa parāds. To neizdarot, par uzvarētāju iepirkumā atzīts likuma prasībām neatbilstošs pretendents. Tādējādi tika pārkāpti piegādātāju brīvas konkurences, kā arī vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes principi, skaidro CFLA.