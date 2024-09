"Šim nolūkam mums nav nepieciešams EK apstiprinājums. Publiskās debates ir par to, ka satiksmes ministram vai viņa padomniekiem bija atšķirīgs viedoklis, kā to darīt, nekā saka mūsu padomdevēji, kas ir globālās bankas. Tās saka, ka, lai būtu veiksmīgi tirgos, tas ir jādara šādā veidā. Rezultāts attiecībā uz uzņēmuma pašu kapitālu ir tāds pats, jo pašu kapitāls nemainās un uzņēmuma vērtība nemainās," skaidroja Gauss.

Komentējot to, ka nodokļu maksātāji vēlas atgūt ieguldīto naudu, Gauss norādīja, ka to pilnībā saprot. "Es arī esmu teicis, ka šo investīciju vērtība pilnībā atgriezīsies, un es no teiktā neatsakos," uzsvēra Gauss.