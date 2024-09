Džonstaunas slaktiņš ir viena no lielākajām masu slepkavībām ASV vēsturē, kad 1978. gada 18. novembrī vienas dienas laikā pēc sektas vadītāja pavēles "pašnāvību" izdarīja 918 cilvēki, no kuriem teju trešdaļa bija bērni. Joprojām daudzi Džima Džounsa dibinātā “Tautas tempļa” sekotājus uzskata nevis par jukuša smadzeņu skalotāja upuriem, bet gan par tiem, kas jukuši paši. Nav brīnums, jo pie pilna prāta esošs cilvēks visai dīvainu ideju vārdā taču neliks saviem bērniem iedzert indi un neindēsies pats. Diemžēl vēsturē līdzīgu stāstu par sektu sēto ļaunumu netrūkst, tomēr Džonstaunas slaktiņš noteikti ir viens no spilgtākajiem un traģiskākajiem.