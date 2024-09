Saeimā laiku pa laikam notiek balsojumi, kuri diezgan nepārprotami parāda to, cik lieliski un prasmīgi darbojušies dažādu nozaru lobisti. Šajās reizēs ir pilnīgi nepārprotami skaidrs, kāds būtu pareizs un iedzīvotāju dzīves kvalitāti uzlabojošs balsojums, bet atsevišķi politiskie spēki to kaut kā “pilnīgi nejauši” nespēj saskatīt. Pēc tam viņi meklē dažādus no pirksta izp... No zila gaisa izrautus komiskus argumentus, lai attaisnotu savu balsojumu.