Līgatnes dabas taku "Vāveru mājai" pievienojušās divas jaunas iemītnieces

Alfa un Beta ir ļoti aktīvas Eirāzijas vāveres (Sciurus vulgaris) un jau labi iejutušās savā jaunajā mājvietā. Abas kuplastes ir viegli atšķiramas viena no otras – Alfa ir tumšāka ar pelēcīgu asti, savukārt Beta – gaišāka, ar brūnganu astes krāsojumu. Alfa ir aktīvāka un bieži redzama draiski dauzoties pa savu voljēru, savukārt Beta ir salīdzinoši mierīgāka. Šobrīd Līgatnes dabas takās mitinās četras vāveres – Bucis, Buča, Alfa un Beta. Tās visas var apskatīt "Vāveru mājā", kas atrodas tūristu iecienītā maršruta sākumā.

Vāveres ir pārsteidzoši izveicīgas un gudras radības. Tās spēj atcerēties simtiem vietu, kur rudenī noslēpušas savas barības rezerves, un pat izmanto viltību, lai maldinātu citus dzīvniekus, izliekoties, ka slēpj ēdienu, bet patiesībā to nekur nenoliek.

Pārvalde atgādina, ka patvaļīga dzīvnieka (arī putna) izņemšana no tā dabiskās vides ir aizliegta un lielākoties nav nepieciešama. To drīkst darīt tikai ar savainotu dzīvnieku, lai to nogādātu pie veterinārārsta vai patversmē. Lai nekļūdītos, ieteicams iepazīties ar tīmekļvietnes neizdzesdzivibu.lv saturu vai konsultēties ar speciālistiem.