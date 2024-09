Vecāķu pludmalē notiks "Lielās talkas" pateicības pasākums

Pirms pateicības pasākuma no Carnikavas pludmales pie Laivu ielas plkst.10.00 startēs brīvprātīgs pārgājiens ar talkas elementiem, attīrot pludmali, kāpas, mežu ar noslēgumu Vecāķu pludmalē plkst.14. Pārgājienam var pievienoties arī plkst.12 no Garciema stacijas un plkst.13. no Kalngales stacijas, kur tiks izdalīti maisi.