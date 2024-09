Par izstāšanos no partijas “Progresīvie” šonedēļ paziņoja Rīgas domniece Zane Pūpola, jo viņas ieraksts sociālajos tīklos, kurā Izraēla salīdzināta ar Krieviju, lika sarosīties ne vien tradicionālajam “Progresīvo” kritiķu flangam no Nacionālās apvienības atbalstītāju vidus, bet arī Pūpolas pašas partijas biedriem, piemēram, “Progresīvo” Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs paziņoja, ka partija kategoriski norobežojas no šādas nostājas, kā arī no apgalvojuma, ka Izraēla esot teroristiska valsts.