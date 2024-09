Bērnu tuvredzība var kļūt par globālu veselības problēmu

Aptuveni katrs trešais pusaudzis pasaulē ir tuvredzīgs, un šis īpatsvars turpinās palielināties: Paredzams, ka līdz 2050. gadam to bērnu un pusaudžu skaits, kurus skārusi tuvredzība, pieaugs līdz vairāk nekā 740 miljoniem, žurnālā “British Journal of Ophthalmology” raksta pētnieku komanda no Ķīnas. Tas atbilst aptuveni 40% pusaudžu vecumā no pieciem gadiem visā pasaulē.