"Luminor" brīdina par jaunu telefonkrāpniecības veidu

Krāpnieki nemitīgi maina noziedzības veidus, un pašlaik telefonkrāpnieki zvana it kā "Smart-ID" vārdā, lai tādējādi iegūtu iedzīvotāju uzticību un ievāktu dažādus ar finansēm saistītus datus, piemēram, internetbankas pieejas informāciju, tālāk ar to palīdzību izzogot naudu no upura konta, informē "Luminor Bank" pārstāvji.