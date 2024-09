Pasaules kontracepcijas diena! Kas tev jāzina par hormonālo kontracepciju

Vaginālais riņķis ir risinājums sievietei, kura vēlas diskrētu metodi, kuru tomēr var nedaudz kontrolēt pēc saviem ieskatiem. Riņķis jāievieto makstī tikai reizi mēnesī, kur tas paliek trīs nedēļas. Pēc tam uz nedēļu riņķis jāizņem un tad jānomaina. Šī metode ir pietiekami fleksibla, bet vienlaikus neliek domāt par izsargāšanos ik dienu vai ik nedēļu. Dzimumattiecību laikā tas parasti netraucē, bet, ja nu tomēr, to var izņemt no maksts uz dzimumakta laiku, tikai jāatceras pēc tam to ielikt atpakaļ.