Seksualitātes speciāliste Ieva M-Eņģele rada afrodīzijus erotiskiem mīlas priekiem

Viena no neparastākajām lietām par ēteru afrodīzijiem ir to spēja ietekmēt ne tikai garastāvokli, bet arī hormonālo līdzsvaru organismā. Piemēram, populārā ilang-ilang ēteriskā eļļa, kas bieži tiek uzskatīta par spēcīgu afrodīziju, satur sastāvdaļas, kas regulē arī kortizola līmeni — stresa hormonu, tas bieži negatīvi ietekmē libido. Šī eļļa ne tikai uzlabo noskaņojumu, bet arī fizioloģiski atbalsta ķermeņa spēju reaģēt uz romantiskiem stimuliem, padarot to par unikālu līdzekli mīlas atmosfēras radīšanā."