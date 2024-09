Noskaties Vēža pacienta karte vēl neļauj izsekot pacienta ceļu

Pirms trīsarpus gadiem, kad Latvijas veselības aprūpes sistēma bija noslogota ar daudziem, smagi slimiem kovida slimniekiem, paralēli notika cīņa ar tikpat slimo e-veselību. Tolaik veselības ministrs solīja, ka e-veselība tiks radīta pilnīgi no jauna, un pēc jauniem principiem (uz savietojamu moduļu bāzes), nodēvējot to par digitālo kodolu. Tagad tā ietvaros no jauna izveidota Vēža pacienta karte, kas vismaz šobrīd vairāk lietojams kā statistikas rīks, kā arī laboratorijas modulis, kurā ir informācija par analīzēm. Taču pat ārsts digitālu kopainu par pacientu ieraudzīt nevar.