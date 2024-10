NYT: Tramps jau 2017. gadā jautāja Putinam, ko viņš domā par ASV ieroču piegādi Ukrainai

Trampam un Putinam pirmā tikšanās aci pret aci notika 2017. gada jūlijā G20 samita laikā Hamburgā. Sarunā ar Trampu Putins nosauca Ukrainu par “korumpētu fiktīvu valsti” un uzsvēra, ka Krievijai ir visas tiesības to ietekmēt.

Kā vēsta NYT, Tramps Putinam sacīja, ka viņa administrācija apsver iespēju nosūtīt ieročus Ukrainai, un jautāja, ko par to domā Krievijas prezidents. Putins atbildēja, sakot, ka ieroču piegāde Kijivai būtu “kļūda”. Viņš sacīja, ka “neatkarīgi no tā, cik daudz ieroču ASV dos Ukrainai, viņi lūgs vairāk”.

NYT: Pēc 7 gadiem Trampa noraidošā attieksme pret Ukrainu nav mainījusies

Trampa skepse par Ukrainu un aizdomas, ka Kijiva dod priekšroku demokrātiem, turpina izpausties arī pašreizējā prezidenta vēlēšanu kampaņā, raksta “The New York Times”, atgādinot, ka pagājušajā mēnesī debatēs ar ASV demokrātu kandidāti Kamalu Herisu Tramps izvairījās no tieša jautājuma par to, vai viņš vēlas, lai Ukraina uzvarētu karā.