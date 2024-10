“Washington Post”: Nāvējošos peidžerus izstrādāja “Mossad” Izraēlā

Saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem septembrī eksplodējušās sakaru ierīces, kas nogalināja vai ievainoja galvenokārt šiītu kaujinieku grupējuma “Hizbollah” biedrus, ir piegādātas no Izraēlas. Peidžeri un rācijas, kas izskatījās pēc Tālo Austrumu uzņēmumu ražotām ierīcēm, bija Izraēlas ārējās izlūkošanas dienesta “Mossad” izstrādāti un slepeni ražoti Izraēlā, atsaucoties uz vārdā nenosauktiem Izraēlas, arābu un ASV drošības dienestiem, ziņo “Washington Post”. Oficiāla apstiprinājuma šai informācijai nav.

“Hizbollah” saviem biedriem peidžerus AR924 izsniedza tikai kopš februāra. Mobilā tālruņa priekštečus nevar izmantot zvanu veikšanai, bet tos var izmantot ziņojumu saņemšanai. No “Hizbollah” viedokļa ierīču priekšrocība bija tā, ka, atšķirībām no mobilajiem tālruņiem, to atrašanās vieta nebija nosakāma. Turpretim rācijas, kas tika detonētas neilgi pēc peidžeru uzspridzināšanas, “Hizbollah” izmantoja kopš 2015. gada, un tās nodrošināja Izraēlu ar organizācijas informāciju reālā laika režīmā.