Paketes, tamponi, ieliktnīši, piltuves – kā neapjukt piedāvājuma klāstā?

Alternatīva higiēniskajām paketēm ir tamponi. Tampona funkcija ir uzsūkt asinis, bet tas tās savāc turpat makstī, līdz ar to, jo ilgāk tampons tiek turēts, jo lielāka iespēja, ka makstī var savairoties nevēlami mikrobi. Vēl jāuzmanās no tā saucamā toksiskā šoka sindroma, kas var rasties, ja tampons nav laikus nomainīts. Arī tamponiem ir izmēri, kas atbilst menstruāciju uzsūkšanas vai absorbēšanas vajadzībām, piemēram, Light, Regular, Super, Super Plus un Ultra, ko attiecīgi apzīmē ar uzsūkšanās pakāpi pilienos, bet pilieni savukārt apzīmē asins uzsūkšanas pakāpi gramos. Papildus tampona izmēram uz tamponu iepakojumiem tiek norādīts arī, vai tas ir ar paaugstinātu komfortu (Pro vai Ultimate comfort), piemēram, zīda virsmas pārklājumu, kas viegli slīd, nodrošinot vieglu un maigu tampona ievadīšanu. Tamponi tāpat kā paketes ir jāmaina regulāri, kas svarīgi - nevajadzētu turēt ilgāk par 8 stundām. Kas attiecas uz komforta daļu, tas tiešām ir atkarīgs no jums! Mazāk populāri, bet ir pieejami tamponi sūkļi, bez diedziņa.