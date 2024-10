Izstādē nepateiktais par Aijas Andrejevas skatuves tērpiem

Tērps priekšnesumam “Hey, Hey, Hey”, 2009. gads. Koledžroka stilā veidotais tērps Eirovīzijas nacionālajai atlasei atspoguļo jaunības trakumu, rokenrolu un bezrūpību, un iemieso Aijas Andrejevas māksliniecisko brīvību. Tā tapšanu iedvesmoja gan dziesma “Hey, Hey, Hey”, gan Sindijas Lauperes pop-punk stils. Lai gan sākotnēji daļa komandas pauda bažas, ka tērps ir pārāk īss, dizainere Ilze Patmalniece pārliecināja par pretējo – uz skatuves var atļauties to, ko nevar atļauties dzīvē. “Skatuvei vajag pārspīlējumu, jāatšķiras no skatītāja, un skatītājs to gaida,” ir pārliecināta dizainere.