Pat 14 miljoni eiro! Pētījumā atklāti lielākie nodokļu parādnieki Latvijā

Vislielākais nodokļu parādnieku īpatsvars patlaban reģistrēts starp ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Pētījuma dati rāda, ka nodokļu parādi šobrīd reģistrēti 38,49% no šajā nozarē strādājošajiem uzņēmumiem. Pēdējo deviņu mēnešu periodā kopējais nodokļu parāds ēdināšanas pakalpojumu nozarē palielinājies par 25,2%, sasniedzot 37,13 milj. EUR, kas vidēji ir 22,12 tūkst. EUR uz vienu uzņēmumu. Rēķinot vidējo parāda apjomu uz vienu uzņēmumu, gan jāteic, ka virknē citu nozaru tas ir ievērojami augstāks. To vidū jāizceļ metālu ražošanas nozare, kur nodokļu parāds reģistrēts trešajai daļai (15 no 43) no visiem nozarē esošajiem uzņēmumiem, parāda apjomam sasniedzot vidēji 1,67 milj. EUR uz vienu uzņēmumu. Taisnības labad gan jāpiebilst, ka lielāko daļu no metālu ražošanas nozares kopējā nodokļu parāda veido viens uzņēmums – SIA “BEBRIKO LTD”.