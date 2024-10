"Rotaļistaba pieaugušajiem", "Tādu seksu es vēl nebiju baudījis!", "Vieta erotiskām fantāzijām un ... bez jebkādām robežām", "Ass pipariņš attiecībās", "12 h seksa no vietas", "Pēriens, ko nekad neaizmirsīšu...", "Beidzot es iejutos palaistuves lomā"... tās ir tikai dažas atsauksmes no pāriem, kas viesojušies tematiskajos dzīvokļos vai apartamentos, kur viss iekārtots rotaļām 18+ jeb BDSM pasaulei. Tā kā šāda veida tūrisms kļūst aizvien populārāks, aplūkojām trīs dažādus BDSM apartamentus tuvāk - to cenas, ekstras un klientu atsauksmes. Kas viņus te vilina un no kā vajag piesargāties?