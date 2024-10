Vāc parakstus valsts apmaksātai dzimumlocekļa rekonstrukcijai pēc prostatas vēža operācijas

Freibergs vērš uzmanību, ka saskaņā ar Slimību un profilakses kontroles centra (SPKC) datiem 2021.gadā vecumā no 35 līdz 54 gadiem prostatas audzējs pirmreizēji diagnosticēts 40 pacientiem, vecumā no 55 līdz 69 gadiem - 503 pacientiem, bet vecumā no 70 gadiem - 416 pacientiem.