Augulis nesaskata negatīvu ietekmi no daļas fondēto pensiju pārneses pirmajā līmenī

Valdība 8.oktobrī atbalstīja Labklājības ministrijas (LM) sagatavotos grozījumus Valsts fondēto pensiju likumā, kas paredz no 2025.gada 1.janvāra līdz 2028.gada 31.decembrim pensiju iemaksu likmes viena procentpunkta pārnesi no pensiju otrā līmeņa uz pensiju pirmo līmeni. Ministrija argumentē, ka tas ļaušot īstenot darbaspēka nodokļu samazinājumu un, iespējams, sekmēs nākotnes vecuma pensiju apmēru kopumā. Ministra ieskatā, nodokļu reforma ir sabalansēts un līdzsvarots kompromiss.

Komentējot valsts iespējas stimulēt pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku nodarbinātību, Augulis uzsvēra gan valsts, gan darba devēju iesaisti. No valsts puses, lai stimulētu pensionāru nodarbinātību, pensiju neapliekamais minimums no 500 eiro ir palielināts līdz 1000 eiro no nākamā gada. Savukārt attiecībā uz pirmspensijas vecuma cilvēkiem ir jādomā par pārkvalifikācijas iespējām, kuras jau pašlaik piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra, sacīja ministrs.