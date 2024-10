Par iespaidīgo “Rīgas auduma” ražotnes vēsturi gandrīz vairs nekas neliecina. Pāri palikušas vien pussabrukušas ēkas, izpostīti interjeri un būvgruži. Bet kādreiz, kādreiz te slējās masīvi ķieģeļu mūri, ražotnē bija vienas no sava laika modernākajām iekārtām, bet apkārtējā teritorija izskatījās gluži kā muižkunga dārzs. Tagad to visu varam tikai uzburt savā iztēlē ar dažādu avotu palīdzību.

Šī gada 10. oktobrī Latvijas Universitāte (LU) jau ceturto reizi izlika izsolē bijušo “Rīgas auduma” teritoriju un ēkas. Iepriekšējās trīs izsoles noslēgušās nesekmīgi – neatradās neviens pircējs. Līdz ar to sākotnējā cena – 2,15 miljoni eiro – tika nolaista līdz 1 155 170,40 eiro cerībā, ka atradīsies kāds apņēmības pilns pircējs, kurš būs gatavs ieguldīt milzu līdzekļus, lai iedvestu bijušajā ražotnē jaunu dzīvību.

Tieši tā, kā to savulaik izdarīja Roberts Hiršs, kurš 1932. gadā iegādājās šo ēku un pārvērta to par vienu no lielākajām audumu ražotnēm Latvijā.