Kā “noķert” vēzi, pirms tas sācies

Ļaundabīgie audzēji jau ilgstoši ir viens no biežākajiem Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņiem: no vēža ik gadu mirst vairāk nekā piektā daļa Latvijas iedzīvotāju, un tas ir viens no augstākajiem mirstības rādītājiem Eiropas Savienības valstu vidū. Gan saslimstību, gan mirstību no šīm slimībām iespējams mazināt ar vēža skrīninga programmu palīdzību, un arī Latvijā, sekojot ES un Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām, ir vairākas valsts vēža skrīninga programmas (krūts, dzemdes kakla, zarnu, prostatas). Vismaz trīs no četrām Latvijas vēža skrīninga programmām ir vērstas uz to, lai ne tikai atklātu vēzi, bet konstatētu arī pirmsvēža stāvokļus – agrīnas izmaiņas organisma šūnās, kas vēl nav vēzis, bet var par tādu attīstīties.