Parlaments nobalso par pašvaldību vēlēšanu iecirkņu darba laika saīsināšanu

Noteikts, ka vēlēšanu dienā pašvaldību vēlēšanas notiks no plkst.8 rītā līdz 20. Līdz šim iecirkņi vēlētājiem bija atvērti jau no plkst.7 rītā.

Pirms vēlēšanām varēs nobalsot pirmdienā un trešdienā no plkst.17 līdz 20, otrdienā un ceturtdienā no plkst.8 līdz 11, bet piektdienā no plkst.12 līdz 15, noteic likumprojekts.