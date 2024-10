Pirmais solis ceļā uz dziļākām attiecībām: Intimitātes IQ konference pirmo reizi Rīgā!

Konferencē būs vairāk nekā 12 lektoru prezentācijas, kā arī interaktīvas darbnīcas un paneļdiskusijas. Konferences temati ir iedalīti trīs kategorijās: veselība, attiecības un seksualitāte. Tie aptvers visu no intimitātes zinātnes un personiskajām robežām līdz pievilcības psiholoģijai, intīmajai veselībai un veidiem, kā ilgtermiņā uzturēt veselīgas attiecības.

Tomēr no atbildēm redzams, ka ievērojama daļa aptaujāto jūtas neērti, atklāti runājot par šo tēmu, un šaubās par to, kā izpaust savas vēlmes. Daudzas sievietes par izaicinājumu uzskata arī seksuālo labsajūtu un orgasma sasniegšanu. Viens no konferences “Intimitātes IQ” mērķiem ir iedrošināt sievietes aktīvāk un apzinātāk izpaust savu seksualitāti attiecībās, kā arī informēt par seksualitātes psiholoģiskajiem un fiziskajiem aspektiem.