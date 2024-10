IZM atradusi 1,2 miljonus eiro "Studētgods" stipendiju palielināšanai un saņēmēju loka paplašināšanai

Plānots, ka no 2025.gada janvāra stipendijas apmērs tiks palielināts no 175 līdz 180 eiro. Savukārt stipendijas pretendentu ģimeņu ikmēneša maksimālo ienākumu slieksnis tiks celts no 1000 līdz 1480 eiro mēnesī.