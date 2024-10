ST vērtēs normu, kas liedz par tīšu noziedzīgu nodarījumu sodītai personai strādāt VUGD

Pieteikumu iesniegusi Augstākā tiesa (AT), kuras izskatīšanā ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc personas pieteikuma par administratīvā akta atcelšanu, ar kuru tā atvaļināta no VUGD, jo ir sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. AT uzskata, ka apstrīdētā norma nesamērīgi ierobežo personas tiesības pildīt valsts dienestu un tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu.