Seksualitātes trenere: daudziem attiecībās sekss ir vilšanās un katastrofa

"Nevis retums, bet cilvēkiem saistībā ar seksu ir ļoti liela vilšanās. Viņiem ir ideja par to, kā izskatās sekss – tas, ko redzam pornogrāfijā, par ko raksta grāmatās, un cilvēkiem ir fantāzija. Bet, kad saskaramies ar realitāti, sekss ļoti daudziem ir nožēlojams, tiešām katastrofāls. Vispār nav baudas. It īpaši sievietēm. Viņas gadiem nodarbojušās ar seksu, kas viņām pilnīgi neder," uzsver Elīna.

Elīna savās sesijās un meistarklasēs bieži saskaras ar to, ka sievietes vēlas saprast, vai ar viņām viss ir kārtībā, vai viņas ir normālas. "Es viņām mācu, kā vispār baudīt, kas ir seksa sastāvdaļas – es viņām veidoju recepti un skaidroju par katru sastāvdaļu. Tad sievietēm un arī vīriešiem ieplešas acis: “Kā es to varēju nezināt?! Tā ir pilnīgi cita pasaule.” Tāpēc vilšanās ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēkiem seksa ir arvien mazāk un mazāk... [...] Es kā eksperte saku – sekss var būt ļoti patīkams, baudpilns un fantastisks, bet liela daļa to vienkārši nezina un ir padevušies...,” secina eksperte.