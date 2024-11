ASV ir beidzot jāapzinās, ka Krievijai nebūtu pilnīgi nekāda labuma no kodolieroču pielietošanas, toties ir liels labums no draudēšanas ar tiem, un tāpēc jāpārtrauc kodoldraudu dēļ ierobežot sevi un līdz ar to arī ukraiņus, intervijā aģentūrai LETA uzsvēra bijušais ASV bruņoto spēku komandieris Eiropā atvaļinātais ģenerālleitnants Bens Hodžess.