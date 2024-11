Tiesā apsūdzēto advokāti izvirzīja jaunu slepkavības versiju. Bunkus neesot nogalināts no priekšā braucošā kravas transportlīdzekļa. Bet ir iespējams, ka šāvieni izdarīti no blakus esošā gājēju trotuāra vai stāvlaukuma. Kas to izdarīja, neesot zināms, bet tas neesot Krivošejs. Savu versiju aizstāvji pamato ar vienas liecinieces teikto, un šovasar tapušiem speciālistu atzinumiem.

“Patiesībā lietā ir eksperta atzinums, šajā gadījumā tas ir vērtējams kā speciālista atzinums, kurš ir norādījis , gan, veicot dažādus tehniskos aprēķinus, matemātiskus aprēķinus, kas norāda uz to, ka vislielākā iespējamība ir, ka ir šauts no citas vietas. Kas norāda to, ka no konkrētās automašīnas, kā ir norādīts apsūdzībā, šaut nebija iespējams”.