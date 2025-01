Ierodoties Latvijā, atrada friziera darbu kādā salonā. Nostrādāja gadu, tad noīrēja kādu mazu telpu Čaka ielā, kur sāka praktizēt kā pašnodarbinātais. “Sāku no nevis no nulles, bet no mīnusiem. Man nebija nekā. Frizēju uz dīvāna. Sapelnīju krēsliem, spoguļiem.” Iemācījies uzreiz arī standartfrāzes – vai šis ir labi, vai gribi īsāk, vai viss kārtībā –, lai piesaistītu latviešu klientus.