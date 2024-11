Kļūdaini domāt, ka glābējsilītē nonāk zīdaiņi tikai no nelabvēlīgām ģimenēm

– Manuprāt, tas ir maldīgs priekštats, ka bērnus atstāj, pamet vai nogalina tikai sabiedrības degradētā daļa. Mana pieredze liecina, ka tā nemaz nav. Bieži vien tie ir cilvēki, kas ir jauni, apjukuši, bez atbalsta, izmisumā un neziņā, ko darīt krīzes brīdi. Un, ja arī nav nekādas informācijas, tad nezina par babybox. No vienas puses šķiet būtu nevietā reklamēt glābējsilīti, no otras - pa 15 gadiem ir jau izaugusi paaudze, kas nav pievērsusi uzmanību tādam babybox, tāpēc par to ir jāatgādina. Arī pirms glābējsilītēm bija gadījumi, kad zīdaiņi nonāca atkritumos, un tas līdztekus citu valstu paraugiem arī bija viens no iemesliem šāda projekta tapšanai. Iespējams, ka ir jāuzrunā jaunā bērnu radītāju paaudze, kam tas būtu noderīgi kritiskā krīzes brīdī, kad visi striķi pārtrūkuši, un nav kam paprasīt. Nojaušu, ka ar viena glābējsilītē ievietotā mazuļa mammu esmu runājusi pa telefonu. Tā bija jauna meitene, kam bail, kas nesaprot notiekošo, kas satraukumā nesadzird, ko es saku, kā vēl varētu rīkoties savādāk. Tad mans uzdevums ir nomotivēt, lai neko sliktu nedara bērnam, bet lai atstāj viņu slimnīcā vai glābējsilītē. Ir jāņem vērā arī likumdošanā paredzētās sešas nedēļas, kad sieviete nevar dot piekrišanu bērna adopcijai, paredzot, ka var būt pēcdzemdību depresija, viņai var būt hormonālās izmaiņas, viņa var būt neadekvāta. Es pieļauju, ka arī atkritumos atrastie zīdaiņu līķi var būt ne tikai no degradētas ģimenes, bet arī rezultāts kādam afekta stāvoklim.