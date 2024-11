Pēc tam, kad Guntis nesamaksāja 3 eiro par iebraukšanu Jūrmalas īpaša režīma zonā, kas jāizdara līdz 23.59, viņam tika piemērots sods 50 eiro apmērā. Viņš saka, ka to nav zinājis, jo paziņojumi no portāla Latvija.lv par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu un soda piemērošanu tā arī neesot pienākuši viņa e-pastā. Ņemot vērā, ka sods mēneša laikā nebija samaksāts, nauda tika piedzīta ar zvērināta tiesu izpildītāja starpniecību. Rezultātā no vīrieša kontiem dažādās bankās tika ieturēti 10 eiro par darījumu, bet no viena konta 105 eiro, tostarp, par tiesu izpildītāja pakalpojumu.