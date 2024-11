Kā saglabāt tvirtu un veselīgu ādu apkures sezonā?

Sausas ādas īpašniekiem ieteicams izvairīties no skrubjiem ar abrazīvām daļiņām, jo tie var ādu mehāniski savainot, tādējādi padarot to vēl jutīgāku. To vietā labāk izvēlēties maigu enzīmu pīlingu, ko iegūst no augļiem – ananasa vai papaijas. AHA skābes un pienskābes pīlingi ir ļoti efektīvi, taču arī ar tiem nevajadzētu aizrauties, jo tie var kairināt ādu un vēl vairāk vājināt tās aizsargbarjeru. Pēc dušas vai vannas uz ādas ieteicams bagātīgi uzklāt barojošu krēmu, kas atjaunos aizsargājošo tauku-lipīdu slāni. Savukārt, rūpējoties par sejas ādu, vismaz pāris reizes nedēļā papildus barojošam krēmam ieteicams uzklāt arī mitrinošu, ādu atjaunojošu serumu, kas nodrošinās papildu mitrināšanu un aktīvo vielu pievadīšanu.