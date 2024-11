Ukrainai ir jāuzvar, jo Putins neapstāsies, uzsver Rite

Rite atgādināja, ka Krievija Ukrainas Krimas pussalu anektēja 2014.gadā, pēc tam sākās karš, un visaptverošs Krievijas iebrukums Ukrainā sākās 2022.gada februārī - pirms 1000 dienām. "Es nevarētu būt lepnāks par to, ko uzvarai ir izdarījusi Ukraina, kas ir četras reizes mazāka, kuras ekonomika ir tikai 25% no Krievijas ekonomikas apmēra. Mēs Rietumos un citas pasaules valstis bijām gatavi dot Ukrainai to, kas tai bija nepieciešams, lai uzvarētu un nepieļautu Putina uzvaru," sacīja NATO ģenerālsekretārs.