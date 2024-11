Pirmklasnieku uzņemšanas kārtība Rīgas skolās atbilst Satversmei

Līdz ar to galvaspilsētas pašvaldība nav rīkojusies prettiesiski, dodot priekšroku skolas gaitas konkrētā pašvaldības izglītības iestādē sākt tiem bērniem, kuriem attiecīgajā gadā aprit septiņi gadi.

Kā aģentūru LETA informēja ST, valstij ir pienākums izveidot ikvienam bērnam pieejamu izglītības sistēmu, ņemot vērā arī vecāku tiesības lemt par bērna tiesību uz izglītību īstenošanu, taču valstij nav pienākuma nodrošināt to, ka bērns iegūst pamatizglītību tieši konkrētā vecāku izvēlētā skolā.

Rīgas pašvaldība 2017.gadā pieņēma saistošos noteikumus, kuros paredzēja, ka prioritārā kārtā 1.klasē tiek uzņemti bērni, kuriem attiecīgajā kalendāra gadā aprit septiņi gadi. Sešus gadus vecam bērnam neatkarīgi no viņa reģistrācijas secības šāda iespēja tiek dota tikai tad, ja konkrētā skolā paliek brīva vieta.

ST secināja, ka Rīgas pašvaldība ir izpildījusi no Satversmes 110. un 112.panta izrietošo pozitīvo pienākumu izveidot pieejamu izglītības sistēmu, ievērojot vecāku tiesības lemt par bērna tiesību uz izglītību īstenošanu. Pašvaldība ir veikusi pasākumus, lai nodrošinātu izglītojamiem pamatizglītību, jo vecākiem ir paredzētas tiesības lemt par to, vai viņu bērns sāks pamatizglītības ieguvi sešu vai septiņu gadu vecumā un kurā izglītības iestādē viņš to uzsāks. Šie pasākumi veikti pienācīgi, jo pašvaldībā ir pietiekami daudz pamatizglītības programmu īstenojošu izglītības iestāžu un gan sešus, gan septiņus gadus veciem bērniem ir nodrošināta iespēja iegūt pamatizglītību. Rīgas pašvaldībā izglītojamiem ir nodrošināta iespēja iegūt pamatizglītību izglītības iestādē, kas atrodas pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai.