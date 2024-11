Vai ASV var izcelties jauns pilsoņu karš?

Atvaļināts Kanādas armijas pulkvedis Stīvens Māršs ir uzrakstījis grāmatu “Nākamais Pilsoņu karš: vēstījumi no Amerikas nākotnes” (“The Next Civil War: Dispatches from the American Future”), kurā viņš mēģina iztēloties, kāds izskatītos Amerikas pilsoņu karš mūsdienās, , vēsta Lielbritānijas medijs “The Independent”.