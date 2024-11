Noskaties Par spīti lielajam upuru skaitam Saeima nespēj pieņemt satiksmes drošībai svarīgas likuma izmaiņas

Satiksmes ministrija otrreiz grozījumus mēģināja virzīt šoruden, kad likumprojektu skatīja Saeimas Tautsaimniecības komisija. Uz sēdi 15. oktobrī ieradās CSDD, bruņojušies ar jauniem pētījumiem, statistiku un argumentiem. Taču šajā piegājienā komisija viņus pat neuzklausīja, diskusiju neatvēra, nosaucot to par lieku laika tērēšanu. Viens no tiem, kas iebilda pret diskusijas sākšanu bija arī Amils Saļimovs (Stabilitātei!). “Kāds sakars tieši ar to, ka cilvēks pārsniegs ātrumu par tiem dažiem kilometriem, viņš saņems par to sodu - kāds tam sakars ar drošību uz ceļa?! (..) Šeit ir tikai iekasēšana, tikai sodīšana,” deputāts sacīja raidījumam “de facto”.