Pilns skapis ar “nav, ko vilkt mugurā”? Atmaskojam iekšējo krājēju

Abos – gan šopaholisma, gan krāšanas – gadījumos cilvēki izmanto lietas kā emocionālus aizstājējus cilvēciskām attiecībām, lai mazinātu vientulību, trauksmi un citas nepatīkamas izjūtas. Atšķirība ir tā, ka krājēji pieķeras sev jau piederošām lietām, baidoties no tām šķirties, savukārt šopaholiķi izjūt pastāvīgu vajadzību iegādāties kaut ko jaunu, lai gūtu īslaicīgu emocionālu baudu. Kad krāšana vai īpašnieciskums kļūst par galveno dzīves mērķi, aizēnojot spēju izjust patiesas attiecības, emocijas un dzīves jēgu, cilvēks var nonākt iekšējās pretrunās.

Fizisks haoss, ko ar nepabeigtības izjūtu un vietas trūkumu mājās rada drēbju kalni, bieži vien paaugstina trauksmes līmeni, negatīvi ietekmējot emocionālo stāvokli. Pārblīvētā vidē cilvēkam var būt grūti koncentrēties un atpūsties, jo dzīves telpa šķiet pārlieku sarežģīta un smaga. Visgrūtāk klājas brīžos, kad skapis pilns ar drēbēm, bet no rīta “nav, ko vilkt mugurā”. Pārlieku plašā izvēle mulsina, un cilvēks sāk tērēt daudz enerģijas ne pārāk svarīga lēmuma pieņemšanai. Tāpat arvien aktīvāk tiek runāts par to, ko nevienam nevajadzīgā tekstila apjomi nodara videi. Sintētiskās šķiedras, ko izmanto tekstila ražošanā, vidē sadalās aptuveni 200 gadu laikā, līdz ar to tekstils, kas nonāk atkritumu poligonā, atstāj negatīvu ietekmi uz vidi.