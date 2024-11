Libānā stājas spēkā pamiers starp Izraēlu un "Hizbollah"

Saskaņā ar pamiera vienošanos karadarbība tiek apturēta uz 60 dienām. Šajā periodā Izraēla atvilks savus karavīrus no Libānas dienvidiem un "Hizbollah" kaujinieki atkāpsies uz ziemeļiem no Litani upes, kas ir aptuveni 30 kilometrus uz ziemeļiem no Izraēlas un Libānas robežas.