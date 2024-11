Noskaties Tik pazīstams un tomēr svešs. "Hyundai Tucson" lādējamais hibrīds

Agrāk "Tucson" pārnesumkārbas komandēja vai nu ierastā svira standarta modeļos, vai pogas, ja darīšana bija ar kādu no hibrīdiem. Runājot par to - šis ir lādējamais jeb spraudņa tipa hibrīds.

Tā kā gaitas baterijai ir tikai 13,8 kWh, elektriskā sniedzamība nav liela, 60 - 70 km. Taču summārā jauda 252 ZS apmērā padara to par jaudīgāko "Tucson" variantu, bet zemie CO2 rādītāji patiks autoparku "ekselim". Tas, kas nepatiks ne "ekselim", ne tā sastādītājam, būs lādējamā hibrīda cena - no 42 līdz 48 tūkstošiem eiro atkarībā no aprīkojuma un piedziņas.