Izraēla veikusi uzbrukumu pie Sīrijas un Libānas robežas

Izraēlas Gaisa spēki veica "triecienu militārās infrastruktūras objektiem, kas atrodas pie robežas šķērsošanas vietām starp Sīriju un Libānu, kuras "Hizbollah" aktīvi izmantoja ieroču kontrabandai no Sīrijas uz Libānu," teikts armijas paziņojumā. Armija norādīja, ka ieroči tika pārvesti pēc tam, kad jau bija stājusies spēkā pamiera vienošanās.

Saskaņā ar pamiera vienošanos karadarbība tiek apturēta uz 60 dienām. Šajā periodā Izraēla atvilks savus karavīrus no Libānas dienvidiem un "Hizbollah" kaujinieki atkāpsies uz ziemeļiem no Litani upes, kas atrodas aptuveni 30 kilometrus no Izraēlas un Libānas robežas.