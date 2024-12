Arodbiedrība nepiekrīt ministrijas iecerei par Nacionālo veselības apdrošināšanas fondu

Pēc Kera klāstītā, darba grupas sēžu laikā šī ideja tikusi "diezgan plaša aplūkota" un tai bijuši vairāki iebildumi gan no Finanšu ministrijas, gan no Valsts kancelejas un sociālo partneru puses. Rezultātā vienošanās bijusi nepalikt pie viena risinājuma, bet iesniegt valdībai arī divus citus variantus, par kuriem plašākus komentārus LVSADA priekšsēdētājs pagaidām nesniedz. Uzzinot, ka nekas no tā nav izdarīts un ka to mēģina aizstāt ar vienu ministrijas izraudzīto variantu, "mazliet šokē", pārmeta Keris.