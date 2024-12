Pret bijušo eirokomisāru Rendēru sākta izmeklēšana par naudas atmazgāšanu

Rendērs bija Beļģijas finanšu ministrs no 1999.gada līdz 2011.gadam un ārlietu ministrs no 2011.gada līdz 2019.gadam, bet pēc tam sāka strādāt Eiropas Komisijā (EK), ieņemot tieslietu komisāra amatu.

EK preses pārstāve sacīja, ka EK nav informēta par izmeklēšanu un Beļģijas varasiestādes nav ar to sazinājušās.

"Le Soir" un pētnieciskais medijs "Follow The Money" ziņoja, ka Rendērs tiek turēts aizdomās par to, ka vairāku gadu garumā pircis loterijas talonus jeb "e-talonus", daļēji maksājot skaidrā naudā, un laimestus pārskaitījis uz savu privāto kontu. Nav zināms, no kurienes nāca nauda, kas tika izmantota šo talonu iegādei.