Decembrī Rīgas ostā pieteiktas 5 kruīzu kuģu vizītes

Savukārt 2020.gadā būvētais un ar LNG darbināmais “Le Commandant Charcot”, ko Rīgā redzēsim 8. un 17.decembrī, ir premium klases kuģis, kas saviem pasažieriem piedāvā ekskluzīvas arktiskās pieredzes. 150 metru garais kruīza kuģis uz klāja var uzņemt 270 pasažierus un 187 cilvēku lielu apkalpi, un īpašs ar to, ka ir pirmais kruīza kuģis pasaulē, kas 2024.gada septembrī sasniedzis nepieejamības ziemeļu polu - punktu Ziemeļu Ledus okeānā, kas atrodas vistālāk no jebkuras sauszemes teritorijas. Kruīza kuģis “Birka Gotland” (177 metrus garš, ar kopējo pasažieru ietilpību – 1800 personas), ar ko ceļo lielākoties tūristi no Skandināvijas, Rīgā viesosies 9. un 16.decembrī.