Vispār jau man patīk lasīt dažāda veida informāciju un pārdomas par zaļo kursu. Paša domas šajā jautājumā ir dalītas. Jo no vienas puses jau, protams, skaidrs, ka klimatneitralitāte ir skaista lieta, uz ko tiekties. No otras puses, Latvija ir nejēgā zaļa valsts, bet uz Indijas un Ķīnas fona mēs varētu kaut vai pārstāt eksistēt un izgaist no zemes virsas, un pasaules mērogā tas mainītu neko.