Svētki nav iedomājami bez dāvanām, turklāt apdāvināšana notiek ne tikai Ziemassvētkos un 1. janvārī, bet nereti turpinās arī citās gada pirmajās dienās. Apdāvināti tiek arī pedagogi un bērnudārza auklītes, un katru gadu šis jautājums izsauc sabiedrībā diskusijas ne tikai par to, ko dāvināt, bet arī to, vai vispār to vajag? Jautājām pašiem pedagogiem, ko viņi domā par svētku dāvanām?