KNAB izbeidz kriminālprocesu par iespējamām nelikumībām apjomīgajā armijas pārtikas apgādes iepirkumā

KNAB iegūtie pierādījumi apstiprina, ka personu darbībās ir pazīmes disciplinārajiem pārkāpumiem, kurus atbilstoši kompetencei jau ir vērtējusi Aizsardzības ministrija (AM). KNAB ieskatā, šie pārkāpumi varētu būt saistāmi ar iepirkuma komisijas locekļu pieredzes trūkumu tik komplicēta un apjomīga iepirkuma īstenošanā, kā arī ar nepilnīgu AM uzraudzību un VALIC kā iepirkuma īstenotāja nepietiekamu AM informēšanu par iepirkuma procesu un plānotajām izmaksām.